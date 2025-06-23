США узнали о подготовке атак на американские военные базы в Ираке и Сирии

Вооруженные группировки, поддерживаемые Ираном, планируют атаковать американские военные базы в Ираке и потенциально в Сирии. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в силовых структурах и разведсообществе США.

«Американские военные и аналитики разведки обнаружили признаки подготовки ударов по объектам США в ответ на бомбардировки иранских ядерных объектов», — пишет издание.

Информация основана на данных спутникового наблюдения и перехвате коммуникаций.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир. При этом в самой Исламской Республике утверждают, что удары США не нанесли значительный урон ее объектам. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию последних событий.

Ранее Трамп допустил смену власти в Иране.