Системы ПВО сработали в иранском Исфахане

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в Исфахане в центральной части Ирана. Об этом сообщило агентство Mehr.

По его данным, иранские военные пытаются перехватить вражеские цели в регионе.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» исламская республика должна согласиться на мир.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее стало известно, что Трампу дали гарантии перед атакой на Иран.