Иран впервые использовал ракету Kheibar Shekan против Израиля

Иран впервые использовал ракету Kheibar Shekan с разделяющейся головной частью в утренней атаке против Израиля. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«В этой операции впервые была использована баллистическая ракета с разделяющейся головной частью Kheibar Shekan третьего поколения ракет Воздушно-космических сил КСИР», — говорится в сообщении.

Всего в ходе этого удара по Израилю КСИР запустил 40 ракет на твердом и жидком топливе.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Иране раскрыли последствия атаки США на ядерные объекты.