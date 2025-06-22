Иран запустил ракеты по Израилю

Иран запустил новую волну ракет по Израилю. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Некоторое время назад в нескольких районах Израиля зазвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону Государства Израиль. <...> В настоящее время ВВС Израиля действуют для перехвата и нанесения ударов там, где это необходимо для устранения угрозы», — заявили в ЦАХАЛ.

При этом граждан призвали следовать инструкциям Командования тыла и учитывать, что система обороны страны не «герметична», то есть не может полностью исключить вероятность нанесения ударов по Израилю.

По данным CNN, Израиль начал готовиться к ответным ударам Ирана сразу после получения сообщений о том, что США разбомбили три ядерных объекта в Натанзе, Фордо и Исфахане. Жителей призвали избегать людных мест, учебные занятия были отменены.

До этого глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что атака США на ядерные объекты будет иметь долгосрочные последствия.

Ранее Трамп заявил, что удары по Ирану укрепили безопасность Израиля.