В одном из районов Курской области временно объявили ракетную опасность

В Кореневском районе Курской области временно ракетную опасность. Соответствующую информацию опубликовали в Telegram-канале регионального оперштаба.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — сообщили в оперштабе.

Спустя всего две минуты ракетную опасность отменили.

21 июня сообщалось, что украинские войска атаковали Льгов в Курской области. Как уточнил врио губернатора региона Александр Хинштейн, удар нанесли по жилому сектору. По предварительным данным, повреждены шесть гаражей, автомобиль, одно нежилое здание и выбито окно в частном доме.

1 июня Telegram-канал SHOT сообщил, что неподалеку от Курской атомной электростанции были сбиты около семи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Позже сообщалось, что АЭС работает в штатном режиме.

Ранее в Курской области задержали мужчину по делу о финансировании терроризма.