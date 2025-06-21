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В Крыму экстренно объявили ракетную опасность

МЧС сообщило о режиме ракетной опасности в Крыму
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Таисия Лисковец/РИА Новости

В Крыму экстренно введен режим ракетной опасности. Об этом сообщили в приложении МЧС России.

В уведомлении ведомство призвало местных жителей быть бдительными.

Сигнал «Ракетная опасность!» активируется для оповещения жителей о срочной угрозе ракетного или авиационного нападения. Он предупреждает о возможности обстрела населенного пункта с воздуха. Для его передачи задействуются все доступные технические средства связи и оповещения, которые издают продолжительный звуковой сигнал длительностью обычно в три минуты. Кроме того, данные дублируют на телевидении и на каналах средств массовой информации в мессенджерах. При угрозе ракетной атаки принимаются более серьезные меры безопасности, чем при опасности налетов БПЛА.

Людям при этом сигнале нужно немедленно найти укрытие. Это должно быть крепкое здание, желательно с подвальными помещениями. По возможности нужно убедиться в доступе к воде, пище, медикаментам, фонарю и другим необходимым вещам. Водителям следует припарковать машину в ближайшем месте, не мешая движению других.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.

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