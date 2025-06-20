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Стало известно о переброске новой эскадрильи истребителей США в Иорданию

Itamilradar: США начали переброску в Иорданию эскадрильи истребителей F-22
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Toby Melville/Reuters

ВВС США начали операцию по переброске эскадрильи истребителей пятого поколения F-22 Raptor на авиабазу имени Маваффика Салти в Иордании. Об этом сообщило издание Itamilradar.

«Это не первый случай развертывания «Рапторов» на Ближнем Востоке, но было бы наивно полагать, что их нынешнее развертывание в Иордании не связано с продолжающимся конфликтом между Израилем и Ираном и потенциальным участием сил США», — говорится в сообщении.

Портал отмечает, что всего в Великобританию на авиабазу Лейкенхит с континентальной части США накануне прибыли 12 истребителей F-22 Raptor. Первые восемь были отправлены в Иорданию.

17 июня сообщалось, что США перебрасывают дополнительные истребители на Ближний Восток и продлевают сроки размещения находящихся там авиационных сил. По информации Fox News, американская сторона перебрасывает самолеты F-16, F-22, и F-35, которые являются авиацией противовоздушной обороны.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявлял, что рассматривает возможность нанесения Вашингтоном ударов по ядерным объектам Ирана.

Ранее стало известно, как в Иране переживают конфликт с Израилем.

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