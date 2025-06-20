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На Украине сломали ногу адвокату насильно мобилизованного украинца

На Украине сотрудники военкомата сломали ногу адвокату насильно мобилизованного
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Iurii Vlasenko/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники Красноградского украинского ТЦК Территориальный центр комплектования, украинский аналог военкоматов в Харьковской области сломали ногу адвокату насильно мобилизованного мужчины. Об этом сообщили в областном совете адвокатов.

По данным совета, в ТЦК на незаконном основании доставили мужчину, туда прибыл адвокат, чтобы обеспечить ему защиту. Однако пресс-служба регионального центра сообщила, что мобилизованный гражданин выпал из окна якобы «по собственной неосторожности при попытке побега».

«За оказание помощи клиенту, адвокат подвергся избиению, ему сломали ногу, он получил многочисленные ушибы и был госпитализирован», — заявили в совете адвокатов.

Также в совете опровергли заявление областного военкомата о том, что «никаких противоправных действий в отношении указанного гражданина совершено не было». В совете рассказали, что сотрудники ТЦК издевались над украинцем, избивали и пытали пострадавшего в течение 16 часов. Не выдержав пыток, мужчина выбросился из окна.

До этого пленный боец Вооруженных сил Украины Вадим Чернец на допросе заявил, что, по его информации, около двух тысяч мобилизованных украинцев сбежали из поездов и автобусов по пути на обучение или в зону боевых действий. По словам Чернеца, многие украинцы уклоняются от мобилизации, прячутся дома, а на улицу выходят лишь их жены. Он и сам долго избегал военкомата, но однажды вышел за сигаретами и сразу попался работникам ТЦК.

Ранее украинец попал в реанимацию после задержания сотрудниками военкомата.

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