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Пенсионер с позывным «Батя» создал «Борщевик», жалящий технику ВСУ

Life: российский пенсионер создал прибор, жалящий технику ВСУ
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Life.ru

Российский пенсионер с позывным «Батя» создал особый прибор — «Борщевик», который «жалит» технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает портал Life.ru.

«Александр Иванович из Тюмени с позывным Батя — участник «Кулибин-Клуба» Народного фронта. Он собирает компактные устройства, которые помогают нашим бойцам на передовой», — пишет издание.

Как выяснил Life.ru, когда началась спецоперация, «Батя» взял в руки не оружие, а паяльник и создал устройство «Борщевик-Т». Прибор, как и опасное растение, «жалит» технику ВСУ. Пенсионер пояснил, что при приближении железа происходит взрыв.

В мае сообщалось, что в зоне специальной военной операции, по данным украинских источников, зафиксировано уже более двух десятков случаев применения новых авиационных средств поражения ВКС РФ, получивших название «Бандероль». Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разбирался, что это за ракета и почему она уникальна.

Ранее российский боец рассказал о своих тратах в зоне СВО.

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