Бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что на фоне преимущества России положение Украины на фронте будет только ухудшаться.

По его словам, Россия уже добивается успеха, действуя методично, без громких наступлений. Он подчеркнул, что стратегия по поэтапной демилитаризации украинской армии оказалась более эффективной, чем попытки масштабных операций. Эксперт отметил, что российская армия набрала устойчивый и результативный темп, и в дальнейшем, по его мнению, ситуация для Киева станет только хуже.

Шаффер также обратил внимание на сокращение поддержки со стороны США. Он подчеркнул, что Украина фактически осталась без полноценной военной и финансовой помощи Вашингтона, а Европа, по его словам, не в состоянии полностью компенсировать этот разрыв.

До этого японский депутат Мунэо Судзуки заявил, что Украине необходимо отказаться от «громких высказываний» по конфликту и согласиться на переговоры с Россией, иначе она может повторить судьбу Японии в конце Второй мировой войны.

Ранее в Госдуме предложили объявить Украину государством-террористом.