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ВВС Израиля нанесли серию ударов по военным объектам в Тегеране

ЦАХАЛ: нанесены удары по производству ракет и штаб-квартире SPND в Тегеране
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Ammar Awad/Reuters

Израильская армия завершила серию ударов по центру Тегерана. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Были поражены десятки целей, включая военные объекты по производству ракет и штаб-квартиру SPND по исследованиям и разработкам иранского ядерного оружейного проекта», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в атаке на Тегеран принимали участие свыше 60 истребителей. Для поражения военных целей в Иране использовались порядка 120 боеприпасов.

В ЦАХАЛ отметили, что удары наносились по промышленным объектам, на которых производились ракеты. Помимо этого, серия атак была произведена атака по штаб-квартире SPND, которая использовалась для исследований и разработок ядерного оружия.

В ночь на 13 июня Израиль объявил об упреждающем ударе по Ирану. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция была направлена на разрушение иранской ядерной инфраструктуры, производственных мощностей для баллистических ракет и военного потенциала страны.

В ответ Тегеран начал ракетные обстрелы израильских городов, после чего обе стороны продолжили обмен ударами.

Ранее иранская ракета упала на территории офиса Microsoft в Израиле.

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