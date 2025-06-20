В Израиле сообщили о десятках пострадавших при иранском ударе по Беэр-Шеве

12 канал: минимум 30 человек пострадали в результате удара Ирана по Беэр-Шеве

Не менее 30 человек пострадали при ударе Ирана по городу на юге Израиля Беэр-Шева. Об этом сообщил израильский 12 канал (Keshet 12).

«Прямое попадание в Беэр-Шеву: жилым зданиям нанесен серьезный ущерб», — говорится в сообщении.

Кроме того, повреждены несколько автомобилей, начался пожар. На месте падения ракеты работают спасатели.

Times of Israel пишет, что в городе упала иранская баллистическая ракета.

В ночь на 13 июня Израиль объявил об упреждающем ударе по Ирану. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция была направлена на разрушение иранской ядерной инфраструктуры, производственных мощностей для баллистических ракет и военного потенциала страны.

В ответ Тегеран начал ракетные обстрелы израильских городов, после чего обе стороны продолжили обмен ударами.

19 июня иранская сторона заявила, что прекратит огонь только тогда, когда еврейское государство «будет наказано» и выплатит репарации.

Ранее Иран сообщил о планах атаковать израильский телеканал.