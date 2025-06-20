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Потомок испанского фашиста попросил у блокадницы прощения за своего предка

Бизнесмен Моуриньо публично принес извинения блокаднице за своего предка-фашиста
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РИА Новости

Испанский бизнесмен Педро Моуриньо, участвуя в Петербургском международном экономическом форуме, публично принес извинения блокаднице из Ленинграда за своего предка-фашиста из добровольческой испанской «Голубой дивизии», которая принимала участие в блокаде Ленинграда. Об этом РИА Новости сообщил корреспондент на ПМЭФ.

«Восемьдесят лет назад, к сожалению, мой родственник, двоюродный дед, был одним из добровольцев-франкистов так называемой «Голубой дивизии», пришедшей сюда с армией Гитлера. Сегодня, через 80 лет, его потомок просит у вас прощения за предка», — обратился Моуриньо к женщине, которая также участвовала в сессии на ПМЭФ.

Испанская «Голубая дивизия» была сформирована по приказу диктатора Франсиско Франко — в 1941 году она была направлена на Восточный фронт Нацистской Германии. Несколько тысяч испанских добровольцев-фашистов отправились на поддержку Вермахта под Ленинград, где понесли тяжелые потери. В 1943 году дивизия была отозвана, однако некоторые испанцы решили остаться в рядах нацистских войск.

До этого председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев обвинил федерального канцлера Германии Фридриха Мерца, которого он назвал потомков нацистов, в переписывании истории.

В 2024 году МИД РФ обвинил Германию в переписывании истории.

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