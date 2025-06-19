В Иране сообщили об ударах по военным объектам и промышленным центрам Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по израильским военным объектам и промышленным центрам в Хайфе и Тель-Авиве. Об этом сообщает Государственная телерадиокомпания Ирана (IRIB) в Telegram-канале.
«Началась новая фаза комбинированных ракетно-беспилотных ударов по военным объектам и промышленным центрам, связанным с военной промышленностью, в городах Хайфа и Тель-Авив», — сказано в публикации.
Иран задействовал более 100 беспилотников для поражения различных целей, в частности, систем противоракетной обороны.
Уточняется, что КСИР планирует нарастить атаки по военным объектам и военной промышленности.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.
В обеих странах пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.
Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.
Ранее в Иране пригрозили «карательными операциями» против Израиля.