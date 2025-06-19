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С корабля НАТО сняли напугавший их российский Су-24

В сети появилось видео полета Су-24 ВКС России у корабля НАТО в Балтике

Появилось видео, снятое американскими военными, на котором запечатлен полет бомбардировщика Су-24 Воздушно-космических сил (ВКС) России над нейтральными водами Балтийского моря. Кадры опубликовал Telegram-канал «Два майора».

«Пролетел Су-24 ВКС России и выпустил тепловые ловушки», — говорится в сообщении, сопровождающем видео.

На кадрах видно, как российский бомбардировщик совершает полет на небольшой высоте над морем, выпуская два тепловых снаряда.

Автор публикации отмечает, что российские ВКС обеспечивают защиту флота, который осуществляет поставки нефти на внешние рынки. Утверждается, что видеозапись была сделана с корабля Военно-морских сил США, однако дата съемки не указана.

Представители Североатлантического альянса уже не первый год пытаются сделать Балтийское и Черное моря «внутренними озерами НАТО», но им стоит оставить эти мечты в покое, заявил «Газете.Ru» член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

Ранее в МИД заявили о готовности РФ отразить любые угрозы на Балтике.

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