Российские военные нанесли 52 высокоточных удара по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в четырех населенных пунктах Харьковской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По его данным, в селе Ивашки Богодуховского района были уничтожены склад боеприпасов и пункт сбора теробороны. В Купянском районе Вооруженные силы (ВС) РФ поразили командный пункт противника и узел связи НАТО. В Лозовском районе бойцы армии России уничтожили центр подготовки диверсантов, а также разрушили цех сборки беспилотников и склад дронов, которые находились в школе.

Лебедев отметил, что для атаки по объектам противника использовались более 40 неуправляемых авиационных ракет, пять корректируемых авиабомб, три беспилотника и три FPV-дрона.

18 июня в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие российской группировки войск «Запад» взяли под свой контроль населенный пункт Долгенькое в Харьковской области.

В ходе боевого соприкосновения украинские войска потеряли более 220 бойцов, один бронеавтомобиль «Казак», восемь машин, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства и четыре склада с боеприпасами.

Ранее военный эксперт сообщил о продвижении российских сил после взятия Долгенького в Харьковской области.