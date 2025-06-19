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Военблогер рассказал об «осыпающемся» фронте ВСУ на одном направлении

Военблогер Подоляка: фронт ВСУ на Новопавловском направлении продолжает сыпаться
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новопавловском направлении продолжает «сыпаться». Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

Он отметил, что украинские военные терпят поражение после оставления сел Запорожье и Комар в Донецкой народной республике (ДНР).

«Именно оставление ВСУ двух вышеупомянутых населенных пунктов привело к тому, что фронт их здесь продолжает сыпаться в том числе и по флангам (западнее Федоровки и севернее Алексеевки)», — написал Подоляка.

Также военблогер сообщил о продвижении российских войск в лесопосадках на западном берегу реки Мокрые Ялы, в селах Ялта и Звезда (Зирка). По его словам, следующими целями бойцов армии РФ станут населенные пункты Мирное и Поддубное в ДНР.

Кроме того, по данным Подоляки, российские военные ведут бои в Дачном в Днепропетровской области и зачищают карман между Алексеевкой и Ореховым в Запорожской области.

До этого комбат 3-й штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Кухарчук признал, что Украина «проигрывает войну» и проиграет ее окончательно, если власти страны не сделают выводы и не проведут работу над ошибками.

Кухарчук утверждает, что сейчас наступил самый критический этап конфликта из-за «момента расслабления». По его словам, бойцы ВСУ думают, что ситуацию на поле боя удалось стабилизировать и российские войска уже дальше не пройдут. Однако это заблуждение, поскольку «ползучее наступление», которое выбрала российская армия, может иметь для украинских войск не просто неприятные, а критические последствия, заключил он.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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