На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о ракетной атаке ВСУ на Крым

«Два майора»: ВСУ атаковали Крым ракетами «Нептун»
close
Anatolii Stepanov/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым ракетами «Нептун». Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора» со ссылкой на ресурсы, отслеживающие активность в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и приграничных регионах РФ.

По данным авторов канала, среди выпущенных в сторону полуострова ракет уже есть сбитые. О возможных последствиях этой атаки на земле не сообщается.

Власти Украины отказываются признавать результаты референдума, проведенного среди жителей Крыма в 2014 году, после которого полуостров вошел в состав России. В связи с этим регион регулярно подвергается атакам украинских военных.

В конце мая Telegram-канал проекта «Записки ветерана» сообщил, что Киев готовит новое контрнаступление, в ходе которого могут начаться боевые действия в районе Крыма «в воздухе и на море».

Кроме того, в публикации утверждается, что ВСУ будут пытаться парализовать работу российских аэропортов, а также постараются «измотать» приграничные районы ударами из ствольной артиллерии. Авторы канала уверены, что «тайминг ударов» украинских дронов, которые продолжают наносится по РФ, говорит о том, что «никакого мира не будет».

Ранее в Крыму заявили о тупиковом положении Зеленского.

Все новости на тему:
Крым
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами