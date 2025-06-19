Стало известно о ракетной атаке ВСУ на Крым

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым ракетами «Нептун». Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора» со ссылкой на ресурсы, отслеживающие активность в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и приграничных регионах РФ.

По данным авторов канала, среди выпущенных в сторону полуострова ракет уже есть сбитые. О возможных последствиях этой атаки на земле не сообщается.

Власти Украины отказываются признавать результаты референдума, проведенного среди жителей Крыма в 2014 году, после которого полуостров вошел в состав России. В связи с этим регион регулярно подвергается атакам украинских военных.

В конце мая Telegram-канал проекта «Записки ветерана» сообщил, что Киев готовит новое контрнаступление, в ходе которого могут начаться боевые действия в районе Крыма «в воздухе и на море».

Кроме того, в публикации утверждается, что ВСУ будут пытаться парализовать работу российских аэропортов, а также постараются «измотать» приграничные районы ударами из ствольной артиллерии. Авторы канала уверены, что «тайминг ударов» украинских дронов, которые продолжают наносится по РФ, говорит о том, что «никакого мира не будет».

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