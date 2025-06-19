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Район вблизи ядерного объекта в Иране подвергся атаке Израиля

ISNA: район вблизи реактора на тяжелой воде в Хондабе подвергся атаке Израиля
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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Район вблизи реактора на тяжелой воде в иранском городе Хондабе подвергся атаке ЦАХАЛ. Об этом сообщает иранское агентство ISNA.

По информации агентства, угрозы утечки радиации нет. Персонал ядерного объекта был эвакуирован заранее.

Также Израиль атаковал завод по производству тяжелой воды в Араке. Об этом сообщает агентство Mehr.

До этого замглавы сенатского комитета по разведке Марк Уорнер сообщал, что национальная разведка США не нашла доказательств работы Ирана над созданием ядерного оружия.

Сенатор напомнил, что еще в марте директор американской нацразведки Тулси Габбард заявляла, что Иран не предпринимал никаких шагов по созданию бомбы. Уорнер добавил, что с тех пор данные разведки не изменились и обвинил президента США Дональда Трампа, который утверждает обратное, в «игнорировании всех разведданных».

Ранее Трамп заявил, что США полностью контролируют воздушное пространство над Ираном.

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