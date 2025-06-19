В ЦАХАЛ сообщили о перехвате иранских ракет

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля перехватывают запущенные из Ирана ракеты. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Telegram-канале.

«При сигнале тревоги населению необходимо укрыться в защищенном помещении и оставаться там до дальнейших распоряжений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Иран выпустил по Израилю не менее 30 ракет, ранены десятки мирных жителей.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что обломки сбитой иранской ракеты упали на больницу «Сорока» в израильском городе Беэр-Шева.

На кадрах, опубликованных в сети, видны первые секунды после нанесения удара по медучреждению. На одном из видео видно, как персонал больницы бежит по коридору, в котором поднялось облако пыли. На полу раскиданы обломки мебели и стен. На другом ролике очевидцы показали разбитые окна и поврежденные кресла в зале больницы.

По данным Telegram-канала Mash, в результате удара по больнице пострадали как минимум десять человек.

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