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Глава Федерации лыжных гонок России: радует, что МОК возглавила женщина

Глава ФЛГР Вяльбе: радует, что МОК возглавила женщина
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Zhang Yuliang/XinHua/Global Look Press

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что положительно оценивает победу Кирсти Ковентри на выборах президента Международного олимпийского комитета (МОК), передает РИА Новости.

«То, что МОК впервые возглавила женщина, это радует. Тем более это женщина из спорта, а в ее высказываниях были обнадеживающие проблески. Будем надеяться на конструктивный диалог», — сказала Вяльбе.

41-летняя Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК. Она является членом организации с 2013 года. Будучи спортсменкой, она завоевала семь медалей Олимпийских игр в плавании, из них две золотых. Она член МОК с 2013 года. В ее активе два золота, четыре серебра и бронза Олимпийских игр в плавании.

26 февраля МОК принял отставку Томаса Баха с поста главы организации. Решение вступит в силу после 23 июня 2025 года, когда полномочия будут переданы новому главе МОК.

Ранее сообщалось о том, что Ковентри желает видеть россиян на Олимпиаде.

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