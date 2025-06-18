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В МККК рассказали о значительном росте числа военных конфликтов в мире

В МККК заявили, что мировых конфликтов стало в 6 раз больше, чем 25 лет назад
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Reuters

Глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в РФ и Белоруссии Борис Мишель заявил, что за последние десять лет военных конфликтов в мире произошло в шесть раз больше, чем 25 лет назад, передает корреспондент «Газеты.Ru» с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Сегодня в мире происходит в 6 раз больше конфликтов, чем 25 лет назад, такова реальность», — сказал он в рамках сессии «Ялтинско-Потсдамская система международных отношений».

По его словам, в связи с возникновением новых угроз и современных технологий необходимо разработать новые правила в отношении войны. Мишель отметил важность предотвращения деструктивных конфликтов, которые разрушают построенную в 1940-е годы систему международных отношений.

18–21 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум. Тема мероприятия в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Свое участие в форуме уже подтвердили более 92 стран и территорий, в их числе — страны Азии, Африки и Латинской Америки. Страной-гостем ПМЭФ-2025 станет Королевство Бахрейн.

До этого в рамках экономического форума в Петербурге главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ Андрей Клепач назвал основные риски для мирового развития. Согласно презентации Клепача, среди прочего в число основных рисков для мирового развития входят новая гонка вооружений и милитаризация экономик ведущих стран.

Ранее Трамп заявил о «последнем ультиматуме» Ирану.

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ПМЭФ – 2025
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