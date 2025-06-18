Раненный на СВО боец из Турции получил российское гражданство

Гражданин Турции вступил в ряды Вооруженных сил РФ в 2023 году и отправился служить в зону специальной военной операции (СВО), где был ранен и позже получил медаль Суворова и российское гражданство. Об этом он рассказал изданию «Красная звезда».

По словам бойца, он служил в разведке в составе 70-го полка 42-й мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр». Выполняя задачи как оператор разведывательного беспилотника, военный попал под обстрел противника и был ранен в ногу. Он был удостоен медали Суворова за проявленное мужество. А позже боец получил паспорт РФ.

Он рассказал, что обучился военной специальности прямо на фронте, а сейчас выполняет задачи по поиску целей с помощью дронов и атакует противника ударными беспилотниками. В числе его заслуг — поражение позиции Вооруженных сил Украины в районе Малой Токмачки, где были украинские офицеры.

12 июня командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов сообщил, что количество сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ, которые хотят получить гражданство России, постоянно растет. По его словам, среди них есть и те, кто после получения российского паспорта вступил в ряды ВС РФ. Он считает, что эта тенденция будет только увеличиваться.

Ранее лишившемуся конечностей на СВО иностранцу отказали в получении гражданства РФ.