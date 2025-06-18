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Эксперт рассказал о последствиях удара по ядерному реактору в Димоне

Абу Шади: Египет и Иордания пострадают при ударе Ирана по реактору в Димоне
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AP

При иранском ударе по ядерному реактору в исследовательском центре в израильском городе Димона больше всего пострадают Египет и Иордания. Об этом заявил РИА Новости эксперт в области ядерной энергетики, бывший старший инспектор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юсри Абу Шади.

13 июня сообщалось об атаке Ирана на этот объект.

По его словам, в настоящее время реактор в Димоне не имеет большого стратегического значения, его работа фактически завершена.

При этом Абу Шади допускает, что Иран может ударить по этому объекту «по морально-психологическим мотивам».

При таком сценарии будут потери и очень серьезный экологический ущерб. Он отметил, что помимо самого реактора рядом есть здание, в котором происходит извлечение плутония и хранение делящихся материалов или продуктов деления с высоким уровнем радиации. Если они попадут в окружающую среду, то это приведет к масштабному загрязнению.

«Особенно это коснется Иордании, находящейся в 20 км от Димоны, и Египта — примерно в 70 км, а также других стран региона», — сказал Абу Шади.

18 июня МАГАТЭ сообщило, что на объекте в Тегеране повреждено здание, где производили оборудование для центрифуг, необходимых для обогащения урана.

Ранее эксперт назвал главную интригу в конфликте Израиля и Ирана.

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