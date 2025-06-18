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Командир мотострелковой роты рассказал о поведении ВСУ в Малиновке в ДНР

Штурмовик рассказал, что ВСУ обращались с жителями Малиновки как с рабами
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Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) относились к мирными жителям Малиновки (Ульяновки — украинское название) как к рабам. Об этом заявил РИА Новости заместитель командира штурмовой роты 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, выполняющей задачи в составе группировки российских войск «Центр», с позывным «Лек».

По его словам, жители Ульяновки рассказали, что ВСУ к ним относились «по-хамски и по-животному», требовали еду, постирать их вещи, «как будто это их рабы».

Штурмовик добавил, что жители поселка перестали считать армию Украины за людей из-за их отношения к немногочисленным местным жителям. Во время перехода поселка под контроль российской армии были эвакуированы жители семи домов, которые «встретили бойцов ВС России как освободителей», рассказал военный.

15 июня в Минобороны РФ сообщили, что бойцы Вооруженных сил России в ходе активных и решительных действий взяли под контроль поселок Ульяновка в ДНР.

Ранее российский боец рассказал, как его отряд спасся из-под завалов с помощью арматуры.

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