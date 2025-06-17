Стало известно о выводе контингента США еще с двух баз в Сирии

Reuters: США вывели своих военнослужащих еще с двух баз в Сирии

Вооруженные силы США вывели свои контингенты с двух военных баз на северо-востоке Сирии. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его информации, речь идет о базах Эль-Вазир и Телль-Бейдар в сирийской провинции Хасеке, который в настоящее время охраняются небольшими подразделениями курдских «Сил демократической Сирии» (СДС). Reuters сообщает, американские военнослужащие «покинули объекты недавно».

Как заявил в беседе с агентством командующий СДС Мазлум Абди, присутствия нескольких сотен оставшихся в районе военных ВС Соединенных Штатов «недостаточно для сдерживания угрозы со стороны ИГ» (организация запрещена в России). По его словам, за последние недели активность боевиков группировки «существенно возросла».

В конце мая сообщалось, что власти США захотели вывести большую часть своего военного контингента из Сирии, планируя оставить там солдат лишь на одной военной базе в рамках символического присутствия.

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