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В Иране прокомментировали требования прекратить конфликт с Израилем

В Иране переадресовали требование прекратить конфликт в Израиль
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Majid Asgaripour//WANA/Reuters

Требование прекратить конфликт должно быть направлено в Израиль — это еврейское государство начало обстрелы иранской территории. Об этом заявил источник РИА Новости в силовых структурах Ирана.

«Что касается прекращения войны, то нужно подчеркнуть: войну начал Тель-Авив, а не Тегеран. Требования прекратить войну должны быть адресованы именно им, тем, кто не признают международные законы и получают поддержку для продолжения агрессии», — заявил источник агентства.

13 апреля Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе.

Этот шаг назвали первым из актов возмездия Ирана за уничтожение Израилем здания консульства Ирана в Дамаске 1 апреля, после которой президент Ирана Ибрахим Раиси пообещал атаковать Израиль в ответ.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов. При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Как после иранского ответа будет развиваться обстановка на Ближнем Востоке, ответит ли Израиль Ирану и при чем тут конфликт на Украине — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее Белый дом повторил призыв Трампа к жителям Тегерана.

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