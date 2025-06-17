В РФ запатентовали бюджетную технологию для борьбы с беспилотниками ВСУ

«Известия»: российский изобретатель запатентовал «Дронобой» для борьбы с дронами

Российский изобретатель, подполковник запаса Владимир Горбашов запатентовал технологию под названием «Дронобой», которая уничтожает украинские беспилотники. Об этом пишут «Известия».

«Дронобой» состоит из двух основных компонентов — дюралюминиевого дрона и боевой части. Последняя осуществляет подрыв взрывчатого вещества, который приводит к уничтожению вражеского беспилотника. Благодаря усилителям «дронобой» может оставаться в воздухе два-три часа.

«Боевой модуль многоцелевой и многоразовый, дрон может находиться на поле боя в режиме патрулирования, в режиме ожидания цели», — поделился подробностями разработчик.

В настоящий момент проект находится на стадии разработки. Ожидается, что «дронобой» можно будет использовать как для гражданской, так и для военной авиации.

До этого «Ростех» создал новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) под названием «Серп-ВС13Д», которая предназначена для защиты страны от налета дронов.

По данным госкорпорации, система может обнаруживать и подавлять даже те беспилотники, которые ранее считались неуязвимыми. На данный момент «Серп» установлен на многих оборонных предприятиях, в том числе боеприпасных.

Ранее в России создали первый в мире универсальный модульный беспилотник.