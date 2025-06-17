На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ запатентовали бюджетную технологию для борьбы с беспилотниками ВСУ

«Известия»: российский изобретатель запатентовал «Дронобой» для борьбы с дронами
close
Violeta Santos Moura/Reuters

Российский изобретатель, подполковник запаса Владимир Горбашов запатентовал технологию под названием «Дронобой», которая уничтожает украинские беспилотники. Об этом пишут «Известия».

«Дронобой» состоит из двух основных компонентов — дюралюминиевого дрона и боевой части. Последняя осуществляет подрыв взрывчатого вещества, который приводит к уничтожению вражеского беспилотника. Благодаря усилителям «дронобой» может оставаться в воздухе два-три часа.

«Боевой модуль многоцелевой и многоразовый, дрон может находиться на поле боя в режиме патрулирования, в режиме ожидания цели», — поделился подробностями разработчик.

В настоящий момент проект находится на стадии разработки. Ожидается, что «дронобой» можно будет использовать как для гражданской, так и для военной авиации.

До этого «Ростех» создал новую систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) под названием «Серп-ВС13Д», которая предназначена для защиты страны от налета дронов.

По данным госкорпорации, система может обнаруживать и подавлять даже те беспилотники, которые ранее считались неуязвимыми. На данный момент «Серп» установлен на многих оборонных предприятиях, в том числе боеприпасных.

Ранее в России создали первый в мире универсальный модульный беспилотник.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами