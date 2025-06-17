В Нидерландах согласились поднять порог расходов на оборону

Сенат Нидерландов согласился поднять нижний порог расходов на оборону до 2% ВВП. Об этом сообщил на своей странице в соцсети X министр обороны страны Рубен Брекелманс.

«Сенат принял предложение установить 2% ВВП в качестве законного нижнего порога расходов на оборону. Это не только позволяет нам инвестировать больше (вплоть до 3,5%), но и обеспечивает прочную основу», — уточнил министр.

По словам Брекелманса, данное решение является историческим для безопасности и обороны Нидерландов.

До этого стало известно, что предстоящий саммит НАТО, который состоится 24–25 июня в Гааге, будет сосредоточен на теме роста военных расходов и наращивания производства.

9 мая премьер-министр Нидерландов Дик Схоф сообщил, что генеральный секретарь альянса Марк Рютте направил официальное обращение к руководству стран — членов НАТО с просьбой увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП к 2032 году.

Ранее в Нидерландах призвали создать нормативы для военного ИИ.