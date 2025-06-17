Посол Ирана рассказал об около 300 погибших граждан после эскалации с Израилем

Около 300 иранцев погибли за последние три дня в результате атак Израиля. Об этом заявил РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали.
«Атаки израильского режима за последние три дня привели к мученической смерти около 300 иранских мирных жителей, особенно женщин и детей», — сказал он.
По его словам, на фоне этого западные страны, вместо осуждения Израиля, осуждают Иран «за его законный ответ агрессору».
Джалали назвал «позорными» двойные стандарты Запада.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных. После этого Иран начал производить ответные удары.
Накануне РИА Новости со ссылкой на официальную сводку израильского правительственного пресс-офиса сообщило, что более 600 человек пострадали в Израиле за три дня иранских обстрелов, 24 из них погибли.
Ранее увеличилось число погибших сотрудников телерадиокомпании Ирана после удара Израиля.