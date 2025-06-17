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Боец ВС РФ рассказал о намеренной атаке ВСУ по украинским пленным

Командир Сыч: ВСУ ударили дронами по пленным ВСУ во время боев за Троицк в ДНР
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Ashley Chan/Global Look Press

Штурмовики группировки российских войск «Центр» при взятии Троицкого в Донецкой народной республике (ДНР) захватили в плен двух украинских военнослужащих, но при выводе их в тыл подверглись ударам беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал ТАСС командир взвода штурмовиков с позывным Сыч.

По его словам, украинские бойцы сидели в подвале четверо суток. Когда их оттуда попытались вывести российские солдаты, началась атака дронов, в результате чего один боец ВСУ получил серьезные ранения и погиб.

«Рои «птичек» (беспилотников. — прим. ред.) налетели, минометы, не давали проходу. Камуфляж на пленных был украинский. По-любому они видели, что это их бойцы», — поделился Сыч.

Он добавил, что военнослужащие ВС РФ, выводившие штурмовиков, тоже получили ранения, и вечером их вместе с пленным эвакуировала другая группа бойцов.

8 мая Минобороны РФ сообщило о переходе под контроль российских сил населенного пункта Троицкое в ДНР.

Ранее на Украине сообщили о продвижении российских войск в ДНР.

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