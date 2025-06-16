На Западе спрогнозировали коллапс мировой торговли из-за конфликта Израиля и Ирана

Мировое судоходство и торговля в будущем могут столкнуться с новым кризисом из-за конфликта Израиля и Ирана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прогноз аналитиков провайдера Windward.

Эксперты отметили, новый кризис может начаться из-за напряженности в Ормузском и Персидском заливах. В настоящее время в территориальных водах Омана на якоре стоят 15 судов, что стало рекордом. Члены их экипажей опасаются начала ракетных ударов, в связи с чем ждут обновления или изменений маршрутов, отметили аналитики.

В Windward подчеркнули, что аналогичная ситуация наблюдается и в Красном море. Там экипажи 85 танкеров решили отключить транспондеры автоматической идентификационной системы (AIS).

По данным аналитиков, при наступлении худшего варианта развития событий стоимость морских грузоперевозок может резко вырасти. В частности, этому будут способствовать увеличение цен на страхование и премии, а также поиски альтернативных маршрутов.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

Ранее в в Персидском заливе произошел массовый сбой в навигации судов.