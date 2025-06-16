Соседи Ирана опасаются, что их втянут в конфликт с Израилем

Bloomberg: соседние с Ираном государства опасаются, что их втянут в конфликт

Соседние с Ираном страны обеспокоены действиями Израиля и не хотят, чтобы их втянули в этот конфликт. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Один из собеседников сказал, что атаки Ирана могут затронуть другие страны, кроме Израиля. Он также напомнил о прошлых ударах Израиля по Ирану и провокациях со стороны США. Чиновник отметил, что ответы Тегерана на эти действия были тщательно взвешенными и позволили избежать полномасштабной войны.

В то же время источник агентства отметил, что удары Израиля могут привести к серьезным последствиям для региона за пределами Ирана из-за возможной утечки радиации.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее посольство Израиля в Москве приостановило работу.