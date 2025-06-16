Появилось видео запуск иранских ракет по Израилю

Во время полета над Саудовской Аравией пассажир гражданского самолета заснял на видео массовый пуск баллистических ракет с территории Ирана в сторону Израиля. Соответствующие кадры распространились в сети.

На видео отчетливо видны более десяти ракет, резко поднимающихся в небо и оставляющих за собой следы. Последствия зафиксированного удара неизвестны.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По территории Израиля были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек, в том числе дети.

В настоящее время Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.