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Солдат ВСУ перевезли на полигон с плохой репутацией недалеко от границы с Польшей

«АиФ»: солдат ВСУ перевели на Яворовский общевойсковой полигон
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Violeta Santos Moura/Reuters

Украинских военнослужащих разместили на Яворовском полигоне во Львовской области, недалеко от границы с Польшей. Об этом сообщает издание «Аргументы и Факты».

По данным источника, на полигон прибыл новый контингент, в том числе бойцы с другого военного объекта — 239-го полигона. Военных разместили в полевых условиях — в армейских палатках, где может находиться несколько десятков человек.

Отмечается, что такие палатки легко воспламеняются и полностью выгорают всего за 15–20 секунд, что делает эвакуацию в случае пожара крайне затруднительной.

До этого замкомандира штурмовой роты 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Лек» рассказал РИА Новости, что украинский фронт «посыпался» на 40 км на Донецком направлении на фоне взятия под контроль населенного пункта Ульяновка российскими войсками.

«Лек» также выразил надежду на скорое взятие Краматорска.

Ранее стало известно, чем занимаются эстонские наемники ВСУ после возвращения домой.

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