Украинских военнослужащих разместили на Яворовском полигоне во Львовской области, недалеко от границы с Польшей. Об этом сообщает издание «Аргументы и Факты».

По данным источника, на полигон прибыл новый контингент, в том числе бойцы с другого военного объекта — 239-го полигона. Военных разместили в полевых условиях — в армейских палатках, где может находиться несколько десятков человек.

Отмечается, что такие палатки легко воспламеняются и полностью выгорают всего за 15–20 секунд, что делает эвакуацию в случае пожара крайне затруднительной.

До этого замкомандира штурмовой роты 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Лек» рассказал РИА Новости, что украинский фронт «посыпался» на 40 км на Донецком направлении на фоне взятия под контроль населенного пункта Ульяновка российскими войсками.

«Лек» также выразил надежду на скорое взятие Краматорска.

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