Парламент Ирана рассматривает вопрос об укреплении Вооруженных сил

Депутаты парламента Ирана в ходе пленарного заседания 16 июня зачитали и рассмотрели законопроект об укреплении вооруженных сил страны на фоне конфликта с Израилем. Об этом сообщает агентство Mehr.

В публикации говорится, что на заседании был озвучен законопроект об укреплении ВС в комплексном противостоянии «преступлениям и агрессии Израиля».

До этого Корпус стражей исламской революции, входящий в состав вооруженных сил Ирана, заявил о намерении продолжать операции против Израиля до его полного уничтожения.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.