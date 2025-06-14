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МАГАТЭ сообщило о повреждении важных зданий на ядерном объекте в Иране

МАГАТЭ: на ядерном объекте в Исфахане повреждены критически важные здания
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WANA/Reuters

Четыре критически важных здания на ядерном объекте в иранском Исфахане получили повреждения в результате атаки 13 июня. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на официальной странице в соцсети X.

По данным организации, повреждения получили установка по конверсии урана и завод по изготовлению топливных пластин.

«Как и в Натанзе, повышения уровня радиации за пределами площадки не ожидается», — уточнили в МАГАТЭ.

До этого представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что на ядерном объекте в Исфахане произошел пожар на складах. Также, по его словам, удары по ядерному объекту в Фордо нанесли лишь ограниченный ущерб.

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация как лев»), направленной на нанесение ущерба ядерным и ракетным программам исламской республики. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Ирана, в том числе по Тегерану и Натанзу. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и даже жилые комплексы.

Ранее в Иране рассказали, что стало поводом для атак Израиля.

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