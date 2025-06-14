В Иране заявили об уничтожении дрона рядом с объектом военной промышленности

Tasnim: Иран сбил БПЛА Израиля рядом с объектом военной промышленности на юге

Беспилотный летательный аппарат Израиля был сбит рядом с объектом военной промышленности в городе Шираз на юге Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

«Днем средства противовоздушной обороны сбили беспилотник, который приближался к одному из объектов военной промышленности», — говорится в публикации.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали еще в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МАГАТЭ рассказал об уровне радиации в иранском Натанзе.