В МИД Италии раскрыли, сколько продлятся удары Израиля по Ирану

МИД Италии: удары Израиля по Ирану продлятся несколько дней или недель

Удары Израиля по территории Ирана продлятся еще несколько дней или недель. Об этом заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни по итогам разговора со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром, передает РИА Новости.

«Израильская военная операция, как мне сказал израильский министр Саар, похоже, продлится несколько дней, если не недель», — сказал глава итальянского ведомства.

Таяни добавил, что Саар объяснял решение о проведении операции Израиля долгими размышлениями из-за возможной угрозы своей национальной безопасности.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Италии раскрыли причину удара Израиля по Ирану.