В Армении рассказали о радиоактивном фоне на границе с Ираном после атак Израиля

В Армении не зафиксировали изменений радиационного фона у границы с Ираном

На юге Армении вблизи иранской границы радиационный фон остается в норме после атак иранской территории со стороны Израиля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные армянского Научно-технического центра ядерной и радиационной безопасности.

После сообщений об ударах по ядерным объектам в Иране специалисты центра оперативно выехали в Сюникскую область, где провели замеры в городах Мегри, Агарак и Каджаран. Изменений в уровне радиации обнаружено не было.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Израиле заявили о ликвидации ведущих ученых-ядерщиков и экспертов в Иране.