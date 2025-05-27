На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский боец сравнил подготовку женщин и мужчин в ВСУ

РИА Новости: женщины в рядах ВСУ лучше подготовлены и морально устойчивее мужчин
close
Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Женщины, служащие в рядах Вооруженных сил Украины, зачастую оказываются лучше подготовленными и более морально устойчивыми, чем мужчины. Об этом рассказал РИА Новости штурмовик 68-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным «Монте».

По его словам, в боевых ситуациях мужчины в составе ВСУ нередко поддаются панике и начинают передавать по рации сообщения о приближении штурмовых подразделений, после чего отступают. При этом он отметил случай, когда украинская военнослужащая, несмотря на угрозу, осталась на позиции и продолжала ее удерживать до конца, тогда как ее сослуживцы отступили.

«Монте» добавил, что среди украинских военнослужащих немало женщин, и они выполняют не только функции операторов беспилотников, но и могут занимать позиции пулеметчиков.

В середине мая пленный украинский военнослужащий Станислав Кучерявый заявил, что командование ВСУ отправило на штурм женщину-военную с психическими отклонениями. Пленный уточнил, что сослуживцы издевались над женщиной, оскорбляли и унижали ее. По его словам, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) набирают людей «со слабым умом» — тех, кто не может понять, что они делают.

Ранее стало известно о женщинах-заключенных в составе ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами