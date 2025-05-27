Женщины, служащие в рядах Вооруженных сил Украины, зачастую оказываются лучше подготовленными и более морально устойчивыми, чем мужчины. Об этом рассказал РИА Новости штурмовик 68-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным «Монте».

По его словам, в боевых ситуациях мужчины в составе ВСУ нередко поддаются панике и начинают передавать по рации сообщения о приближении штурмовых подразделений, после чего отступают. При этом он отметил случай, когда украинская военнослужащая, несмотря на угрозу, осталась на позиции и продолжала ее удерживать до конца, тогда как ее сослуживцы отступили.

«Монте» добавил, что среди украинских военнослужащих немало женщин, и они выполняют не только функции операторов беспилотников, но и могут занимать позиции пулеметчиков.

В середине мая пленный украинский военнослужащий Станислав Кучерявый заявил, что командование ВСУ отправило на штурм женщину-военную с психическими отклонениями. Пленный уточнил, что сослуживцы издевались над женщиной, оскорбляли и унижали ее. По его словам, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) набирают людей «со слабым умом» — тех, кто не может понять, что они делают.

Ранее стало известно о женщинах-заключенных в составе ВСУ.