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В Иране сообщили о гибели еще двух генералов после удара Израиля

Генштаб ВС Ирана сообщил о гибели двух заместителей начальника из-за ударов Израиля
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Itai Ron/Reuters

Еще два высокопоставленных иранских военных погибли в результате ударов, нанесенных Израилем. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на иранский Генеральный штаб.

По данным ведомства, погибли заместитель начальника генштаба по разведке генерал Голям Реза Мехраби и заместитель по оперативным вопросам генерал Мехди Рабани.

В сообщении подчеркивается, что оба генерала участвовали в ирано-иракской войне и занимали важные посты в военном командовании страны. Иранская сторона назвала действия Израиля «агрессией преступного сионистского режима» и пообещала, что гибель офицеров не останется без ответа.

В ночь на 13 июня Израиль начал серию ударов по Ирану, заявив о начале операции против его ядерной программы под названием «Нация, как лев». Целями стали объекты в Тегеране, Нетензе, а также в Керманшахе и Харамабаде. Атакам подверглись базы, системы иранской противовоздушной обороны, а также жилые комплексы с представителями КСИР.

В результате израильской атаки были ликвидированы несколько высокопоставленных военных и ядерных физиков. Некоторые данные опровергаются: например, иранские государственные агентства утверждают, что начальник Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери жив. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее верховный лидер Ирана пообещал ответ Израилю с полной мощью армии.

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