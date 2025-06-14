Пленный наемник «Азова» рассказал о поддельных документах для обмена

Один из пленных боевиков формирования «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) сообщил, что ему и другим иностранным наемникам выдали поддельные украинские документы, чтобы включить в список на обмен. Об этом пишет ТАСС.

Гражданин России осужден за государственную измену и участие в деятельности террористической организации. По его словам, в мае 2022 года, при массовой сдаче украинских военных в Мариуполе, ему сообщили, что иностранные наемники не подлежат обмену. Чтобы обойти это правило, мужчину формально «оформили» в морскую пехоту ВСУ, как будто он давно служит, и выдали украинское водительское удостоверение.

Однако, как уточняется, российские правоохранительные органы быстро установили его личность. Этому, в частности, помогла дактилоскопическая экспертиза.

Согласно данным следствия, в 2022 году мужчина воевал в составе «Азова» на территории Украины. ФСБ сообщала, что он передавал секретные сведения украинской стороне, работая на российском промышленном предприятии. В результате его приговорили к 17 годам колонии за госизмену. Осенью 2024 года он был этапирован в колонию в Хакасии.

Ранее украинский пленный заявил об издевательствах «азовцев» над российским военным.