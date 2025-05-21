Украинский пленный заявил об издевательствах «азовцев» над убитым российским военным

РИА: пленный рассказал о фотографиях с убитым российским военным у «азовцев»

Военнослужащий ВСУ Константин Ямашкин, находящийся в плену, рассказал о том, как боевики батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) демонстрировали фотографии с убитым российским военным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеозапись, предоставленную Минобороны РФ.

«Солдат ваш (российской армии. — «Газета.Ru»), покойный уже, лежит в форме, а они возле него вот так лежат... с улыбками, фотографируются», – рассказал он ведомству.

Военнопленный также рассказал, что после этого «азовцы» привязали убитого солдата российской армии к дереву, нацепили ему на грудь трафарет из картона и продолжили фотографироваться.

По словам Ямашкина, один из членов бригады с позывным «Фарш» заявлял о необходимости «обнулять» попавших в плен российских солдат.

До этого председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что российские суды вынесли обвинительные приговоры в отношении 145 участников украинского полка «Азов». Следственные органы расследовали 423 уголовных дела в отношении 566 украинских военных и наемников. Среди них 62 человека получили пожизненные сроки лишения свободы.

Ранее украинский батальон «Азов» создал третий армейский корпус.