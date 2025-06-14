Журналисты сообщили о пострадавших во время ответного огня Ирана по Израилю

В результате серии ракетных ударов, нанесенных Ираном по территории Израиля, погибли четыре человека и более 70 получили ранения. Об этом пишет израильская газета The Jerusalem Post.
Как сообщает издание со ссылкой на местные экстренные службы, утром 14 июня одна из ракет попала в жилые дома в центральной части страны. В результате удара погиб один человек, еще 19 получили ранения.
До этого женщина, раненная во время первой волны обстрелов вечером 13 июня, умерла в больнице недалеко от Тель-Авива. Она была доставлена туда в критическом состоянии.
Всего по Израилю было нанесено четыре волны ударов. Данные о пострадавших продолжают уточняться.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.
Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание — 3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.
По израильским оценкам, было выпущено до 100 ракет, часть из которых попала по Тель-Авиву.
Ранее в Госдуме заявили, что Россия не допустит «самоуничтожения» Ирана и Израиля.