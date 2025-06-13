В ЦАХАЛ сообщили о новых ударах по целям в Иране

Израильские военно-воздушные силы (ВВС) нанесли новые удары по десяткам новых целей в Иране, включая пусковые установки и места хранения ракет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«За последние часы самолеты ВВС Израиля нанесли ряд ударов по ракетам класса земля — земля иранского режима. В ходе атак были уничтожены десятки пусковых установок, мест хранения ракет и других военных объектов», — сказано в заявлении.

Также уточняется, что на одном из объектов на западе Ирана, который атаковали ВВС, была ликвидирована спрятанная в гражданском контейнере пусковая ракетная установка.

До этого президент США Дональд Трамп признался, что заранее знал об атаке Израиля на Иран. При этом он осудил израильские удары как ставящие под угрозу заключение сделки с Тегераном, но подчеркнул, что Вашингтон готов защитить себя и еврейское государство от ответа исламской республики.

Ранее бывший американский разведчик заявил о сговоре между США и Израилем.