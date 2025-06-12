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В Госдуме спрогнозировали протяженность буферной зоны на границе России

Депутат Водолацкий: буферная зона на СВО должна растянуться минимум на 300 км
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Станислав Красильников/РИА Новости

Минимальная глубина буферной зоны на границе России с Украиной должна составлять не менее 300 километров. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в беседе с ТАСС.

По его словам, ширина возможной буферной зоны должна соответствовать дальности действия вооружений, которые западные страны поставляют Вооруженным силам Украины. То есть, если Украине передадут ракеты с дальностью до 300 км, то и буферная зона будет такой же. В случае поставок более дальнобойного оружия, например, ракет «Таурус», которые способны преодолевать более 600 км, соответствующим образом увеличится и глубина зоны.

Также Водолацкий заявил, что российская армия располагает всеми необходимыми ресурсами для создания буферной зоны шириной как в 300, так и в 600 километров. По его словам, такая зона должна охватывать шесть украинских регионов: Сумскую, Черниговскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Николаевскую и Одесскую области.

Депутат подчеркнул, что ответственность за масштаб зоны лежит на западных странах, которые, по его выражению, продолжают вооружать украинскую армию. Он добавил, что Россия будет принимать необходимые меры для защиты своей территории и населения.

Ранее российская армия развила наступление в Днепропетровской области.

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