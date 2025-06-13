В КНДР заявили, что починили поврежденный военный эсминец

ABC: в Северной Корее починили военный эсминец после неудачного спуска на воду

В КНДР починили военный эсминец после неудачного спуска на воду. Об этом сообщает телеканал ABC.

«Крайняя секретность страны делает практически невозможным независимое подтверждение сообщения о ремонте корабля. Сторонние наблюдатели сомневаются, что двигатель корабля, системы вооружения и другое электронное оборудование могут нормально функционировать, поскольку части военного корабля находились под водой около двух недель», — говорится в материале.

В КНДР на верфи Чхонджин произошла авария во время спуска на воду нового эсминца водоизмещением 5 тыс. т. Судно получило повреждения, которые, по сообщению северокорейского агентства ЦТАК, предстоит устранить в ближайшее время. На церемонии присутствовал лидер страны Ким Чен Ын, случившееся привело его в негодование. Сообщается, что наказание за этот инцидент получат и партийные работники, и сотрудники верфи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в КНДР арестовали трех человек после аварии при спуске эсминца.