В Израиле сообщили об уничтожении баллистических ракет на территории Ирана

Израильские военно-воздушные силы (ВВС) нанесли удар по баллистическим ракетам в Иране, нацеленным на еврейское государство. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«ВВС уничтожили баллистические ракеты, нацеленные на Государство Израиль», — сказано в публикации.

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), задача которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Исламской Республики, в том числе по Тегерану и Нетензу.

Позже в пресс-службе ЦАХАЛ уточнили, что в ночной атаке участвовали более 200 истребителей, которые, по данным разведки, нанесли удары по более чем 100 целям по всей территории страны.

Ранее в Израиле пообещали продолжить удары по Ирану.