Аналитик назвал возможные последствия атаки Израиля на Иран

Аналитик Салех: атака Израиля на Иран может перерасти в общерегиональную войну

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном опасна и может привести к общерегиональной войне. Об этом заявил политолог и аналитик Алем Салех, пишет РБК.

«Война между Израилем и Ираном неизбежно вовлечет прокси-группы («Хезболлу», ХАМАС, региональные ополчения), дестабилизирует мировые энергетические рынки и может втянуть крупные державы», — сказал он.

Эксперт также добавил, что Израиль не сможет полностью уничтожить ядерную программу Ирана, поскольку она рассредоточена по всей стране, частично скрыта под землей.

Израиль в ночь на 13 июня объявил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. ЦАХАЛ нанес удары по объектам в нескольких населенных пунктах Исламской Республики, включая Тегеран и Нетенз. Целями стали военные базы, системы ПВО и даже жилые комплексы. Более того, атаке подверглась штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в столице.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не допустит «самоуничтожения» Ирана и Израиля.